جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر

يدخل الزمالك منافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري وهدفه تحقيق اللقب من جديد، والحفاظ على البطولة التي حققها في آخر موسمين.

الزمالك، حامل لقب الدوري المصري، والذي حصد البطولة 14 مرة من قبل، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، للمرة الأولى في تاريخه.

ودعّم الزمالك صفوفه بعشر صفقات جديدة دفعة واحدة هذا الصيف، هم محمد صبحي، وعمر جابر، ونبيل عماد "دونجا"، ومصطفى الزناري، وسامسون أكينيولا، وزكريا الوردي، وإبراهيما نداي ويوسف حسن وعمرو السيسي، ومصطفى شلبي

ومع الاستقرار الفني الذي يشهده الزمالك، فإن جماهير "القلعة البيضاء" تمني الفوز باستمرار السيطرة المحلية، والتوجه خطوة إضافية بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

في كل الأحوال، موسم شاق وطويل ينتظر جميع الفرق المصرية بما في ذلك الزمالك، ولكن الأكيد أن الجماهير لن تقبل سوى بتحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن جدول مباريات موسم 2022-23، وترتيب المباريات خلال الموسم، لكن دون تحديد مواعيد دقيقة لكافة الجولات.

الآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022-23 وما هي القنوات الناقلة، وما هو ترتيب كتيبة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

قائمة الزمالك في الدوري المصري 2022-23

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد عواد – محمد نديم – السيد عطيه خط الدفاع محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبدالله جمعة – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد طارق خط الوسط إمام عاشور- زكريا الوردي – نبيل عماد "دونجا" – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إبراهيما نداي - محمد حسام خط الهجوم سيف الدين الجزيري – سامسون إيكنيولا – يوسف حسن – حسام أشرف لاعبون تحت السن محمد صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار"

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022-23

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الزمالك - سموحة الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية المقاولون العرب 2 سيراميكا كليوباترا - الزمالك الأحد 23 أكتوبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية القاهرة الدولي 3 الزمالك - بيراميدز الأحد 6 نوفمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 4 إنبي - الزمالك الأربعاء 9 نوفمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية المقاولون العرب 5 الزمالك - المصري الخميس 1 ديسمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب 6 طلائع الجيش - الزمالك الأربعاء 7 ديسمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب 7 البنك الأهلي - الزمالك الجمعة 16 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية القاهرة الدولي 8 الزمالك - حرس الحدود الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 9 المقاولون العرب - الزمالك الأحد 25 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية المقاولون العرب 10 الزمالك - الإسماعيلي الخميس 29 ديسمبر 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 11 أسوان - الزمالك الإثنين 2 يناير 2023،

14:45 مصر، 15:45 السعودية أسوان 12 الزمالك - الداخلية الخميس 5 يناير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 13 الاتحاد - الزمالك الأربعاء 11 يناير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب 14 الزمالك - الأهلي السبت 21 يناير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 15 غزل المحلة - الزمالك الثلاثاء 24 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية غزل المحلة 16 الزمالك - فيوتشر الأحد 29 يناير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة الدولي 17 فاركو - الزمالك الإثنين 6 فبراير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية الإسكندرية

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2022-23