موعد مباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

يستعد الزمالك لمواجهة الشباب، في ثاني جولات الفريقين من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

ويشارك الزمالك برفقة الشباب في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا النصر السعودي، واتحاد المنستيري التونسي.

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الزمالك نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، بينما تعادل النصر مع الشباب سلبيًا.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الزمالك والشباب في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الإثنين 31 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الزمالك والشباب على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - الشباب الإثنين 31 يوليو 2023،

18:00 مصر والسعودية SSC مدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل|3-5-2

محمد صبحي

محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - سيد نيمار

أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - شيكابالا

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