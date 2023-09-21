موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل استاد القاهرة مباراة هامة وقوية، تجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري موسم 2023-2024.

الزمالك افتتح الموسم بتعادل مثير أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، ويطمح لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم لإسعاد جماهيره، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب.

بينما خسر المقاولون العرب، من بلدية المحلة في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويدخل مباراة الزمالك ويمني نفسه الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري 2023-2024، هو الإثنين 25 سبتمبر 2023، على استاد القاهرة.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الزمالك والمقاولون العرب على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

هواة البث المباشر يستطيعون مشاهدة المباراة عبر صفحات كورة بلس على مواقع التواصل الاجتماعي.