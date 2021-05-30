موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة المقبلة لنادي الزمالك أمام أسوان في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري المصري على ملعب القاهرة الدولي، والقنوات الناقلة.

يستقبل الزمالك على ستاد القاهرة الدولي نظيره أسوان، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفارس الأبيض بعد أن فشل في فك شفرة شباك نادي الجنوب المصري في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في ملعب بتروسبورت.

وتأتي المباراة بعد تعادل مخيب للآمال للزمالك أمام الجونة يجعل لا بديل عن الفوز أمام أسوان في سبيل مواصلة المنافسة بكل قوة على درع الدوري المصري.

كتيبة باتريس كارتيرون في الصدارة برصيد 55 نقطة، وفي حال أن فاز الأهلي في مبارياته المؤجلة يتفوق عليه بفارق نقطتين، فيما يأتي أسوان في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وأسوان وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان؟

موعد مباراة الزمالك وأسوان هو الخميس الموافق 17 يونيو 2021، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.