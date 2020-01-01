موعد مباراة الزمالك ضد الترجي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في إطار مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء؟

أبانوب صفوت

يتجدد اللقاء مرة أخرى بين الزمالك والترجي، بعد أن تقابلا الفريقان معًا في كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة، وسيتواجها مجددًا في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم الجمعة المقبل 24 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا.

يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة ضد الأهلي.

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في المقابل، لا توجد فرصة أفضل من تلك بالنسبة للترجي للثأر ورد الاعتبار، حيث يحاول المكشخ استعادة صفوفه مرة أخرى للدفاع عن لقبه، وسيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور إلى نصف النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الترجي - الزمالك ملعب الإنتاج الحربي الجمعة 28 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لن يفتقد الزمالك لأي لاعب عن المواجهة المنتظرة ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وتعد تشكيلة كارتيرون جاهزة لإلحاق الأذى مجددًا بالبطل التونسي.

ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسي على نفس الطريقة التى يفضلها الفريق وهي 4/2/3/1 دون أي تغييرات تذكر تقريبًا، بتواجد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع عبد الشافي، علاء، الونش وإمام وأمامه ثنائية طارق حامد وساسي وفي المقدمة مصطفى محمد وخلفه أوباما.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

سيفتقد الترجي للثلاثي طه ياسين الخنيسي، عبد القادر بدران وسامح الدربالي للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد المكشخ لأي لاعب في مواجهة الزمالك.

من المنتظر أن يعتمد المدرب معين شعباني على نفس طريقة اللعب وهي 4/3/3 بتواجد بن شريفية في حراسة المرمى وأمامه الرباعي شيتي، داودي، المباركي واليعقوبي وثلاثي في خط الوسط وهم بن شوق، كوليبالي وبن رمضان، وفي المقدمة الثلاثي واتارا، مزياني وحمومة

أجرى الفريق تدريبه قبل الأخير ظهر اليوم . و يستكمل غدا تحضيراته قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك مساء الجمعة إن شاء الله pic.twitter.com/SlEgxgUgO6 — Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) February 25, 2020

التشكيل | 4-3-3