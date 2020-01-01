مدرب الترجي: لدينا العزم على رد الفعل أمام الزمالك في القاهرة

تراوي يتحدث عن الاستعداد للزمالك، ورغبة فريقه في رد الفعل بعد خسارة السوبر الإفريقي.

عبر مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، على أنه يشعر بالارتياح، بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه على حمام الأنف، قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

الترجي حقق الفوز على نظيره حمام الأنف بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

تراوي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "الحصول على 3 نقاط في ملعب حمام الأنف ليس بالأمر السهل، خاصة وأن الفريق يمر بفترة جيدة، بعد تعادله مع الإفريقي خلال الجولة الماضية".

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مدرب الترجي تابع: "النقاط الثلاث جاءت في وقتها، وستمسح لنا بالتحضير لمباراة الزمالك القادمة في ظروف جيدة".

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مجدي تراوي أردف: "الأمر الجيد أن ليست لدينا إصابات كثيرة، ماهر الصغير والطيب المزياني عادا، ويحتاجان إلى تأهيل لاستعادة اللياقة البدنية".

وواصل: "علينا الآن طوي صفحة الدوري، والتركيز على مواجهة الزمالك الصعبة، ولدينا العزم على تقديم رد فعل في القاهرة".

الزمالك يستضيف الترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الترجي للثأر من الزمالك، بعد خسارته لقب كأس السوبر الإفريقي على يد الفريق الأبيض، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.