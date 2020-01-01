موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب دونباس ارينا، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره شاختار دونيتسك ضن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما، ثم يعود ليخسر أمام ألافيس بنتيجة 2/1.

لكن كتيبة زيدان بعد بداية سيئة في دوري الأبطال استطاعوا تعديل مركزهم والصعود للمركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

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بينما شاختار الذي حقق المفاجآة بفوزه على الريال في مباراة الذهاب في مدريد، ويسعى لتحقيق معجزه أخرى بفوزه في لقاء العودة أو على أقل تقدير الحصول على نقطة وحيدة تساعده على الحفاظ على المركز الثالث وضمان الذهاب ل لدوري الأوروبي حال خروجه.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار هو الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، الموافق ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، على ملعب دونباس ارينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت مصر، 8:55 مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب شاختار دونيتسك - ريال مدريد الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 دونباس ارينا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يوجد االعديد من الغيابات في صفوف ريال مدريد حيث لن يشارك كريم بنزيما وسيرخيو راموس وفيديريكو فالفيردي ودانيال كارباخال وألفارو أودروازولا ولوكا يوفيتش، ومن المتوقع أن يعتمد زيدان عالتشكيل الآتي: