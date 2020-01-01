أخبار الزمالك اليوم | عودة فتوح .. وغياب الونش وأوباما وجمعة عن لقاء الطلائع

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 نوفمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، حيث بدأ الاستعداد للمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020.

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الزمالك يستقر على عودة فتوح لقيادة الجبهة اليسرى

أرسل مسؤولو نادي الزمالك إخطارًا إلى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، والمعار لصفوف سموحة، بنهاية إعارته وعودته إلى تدريبات الفريق الأبيض.

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الزمالك يسعى لاستعادة أحمد فتوح مرة أخرى، للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، بداية من لقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، بنصف نهائي كأس مصر.

الزمالك يفقد أوباما وجمعة والونش أمام طلائع الجيش

تأكد غياب الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما"، وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش"، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش، بنصف نهائي كأس مصر.

أوباما وجمعة لن يلحقا بمواجهة الجيش، في ظل عدم خضوعهما لمسحة طبية جديدة بعد يومين، كما تأكدت إيجابية آخر مسحة طبية لمحمود حمدي الونش.

أحمد مرتضى: منعي من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة "عبث"

عبر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه من منعه من تمثيل القلعة البيضاء في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

أحمد مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "لأول مرة يتم منع الزمالك من الجمعية العمومية، البعض قال لي بسبب وجود (كشط) في التفويض، والبعض الآخر قال أن التفويض باطل بسبب مرتضى منصور، ما يحدث عبث".

المثلوثي يستعد للانضمام لتدريبات الزمالك

يستعد التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن الجديد لفريق نادي الزمالك، للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

المثلوثي هو أول صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم ضمه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الصفاقسي.