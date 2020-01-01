موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل اللوس بلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مواجهة، ويسعى الريال لمصالحة الجماهير بعد لقاء إلتشي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، أحرز النجم لوكا مودريتش الهدف في الشوط الأول ثم جاء التعادل بأقدام فيدل من ضربة جزاء في الشوط الثاني، ورغم التبديلات التي جاءت متأخرة بعض الشيئ من زيدان، لم يتمكن الملكي من تحقيق الانتصار.

بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، ولم يتذوق الفريق الخسارة منذ 6 مباريات في الليجا، مما يعني أنها ستكون مباراة غاية في القوة ولا يمكن تحديد هوية الفائز.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو؟

موعد مباراة ريال مدريد و سيلتا فيجو هو مساء يوم السبت 2 يناير 2021، الموافق 18 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - سيلتا فيجو السبت 2 يناير 2020،

18 جمادى الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

سيغيب عن سيلتا فيجو دافيد خونكا فقط وعدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف في مباراة ريال مدريد القادمة.

التشكيل | 4-4-2

روبين بلانكو

هوجو مالو - نيستور أراوخو - جيسون موريللو - لوكاس أولازا

بريس منديز - دينيس سواريز - ريناتو تابيا - مانويل نوليتو

اياجو خونكال - سانتي مينا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في مباراة سيلتا فيجو رودريجو وإيسكو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، كارباخال وفاران وراموس وميندي في الدفاع، فالفيردي وكاسيميرو وكروس في الوسط، فاسكيز وبنزيما وهازارد في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز