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بلال محمد

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الرياض v الهلالدوري روشن السعوديالهلالالرياض

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الجولة الثالثة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ونجح في الخروج بالعلامة الكاملة، بعد مرور جولتين، بعد فوزه على الأخدود وضمك، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للحفاظ على لقبه، في موسم ستكون المنافسة فيه صعبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الرياض والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
الرياض - الهلالالسبت 14 سبتمبر 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT HDشاهدالأمير فيصل بن فهدفارس عوض

التشكيل المتوقع للهلال أمام الرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو
خط الوسطسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش - مالكوم
خط الهجومسالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - عبدالله الحمدان
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