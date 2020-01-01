موعد مباراة الرجاء البيضاوي وشباب المحمدية في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الرجاء البيضاوي ضد شباب المحمدية في الجولة الخامسة من الدوري المغربي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الرجاء البيضاوي، لمواجهة شباب المحمدية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المغربي، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

يدخل الرجاء المباراة، وهو يريد مواصلة الانتصارات المحلية، وتحقيق الانتصار الرابع له على التوالي، ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المغربي.

وعلى الجانب الآخر، يريد شباب المحمدية، العودة إلى الانتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين، وخطف نقاط المباراة من الرجاء والوصول إلى النقطة الـ 11، وتفادي أول هزيمة له هذا الموسم بالدوري.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الرجاء ضد شباب المحمدية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الرجاء البيضاوي وشباب المحمدية؟

موعد مباراة الرجاء، وشباب المحمدية هو يوم السبت 26 ديسمبر 2020، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت الرباط، 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وشباب المحمدية؟

تنقل قنوات المغربية الرياضية، مباريات الدوري المغربي، بتقنيتي HD، SD ويمكن متابعة المباراة من خلالها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرجاء البيضاوي - شباب المحمدية السبت 26 ديسمبر 2020،

17:30 الرباط، 18:30 القاهرة، 19:30 مكة المكرمة الرياضية المغربية المركب الرياضي محمد الخامس

ما هو تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الرجاء وشباب المحمدية؟

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على قمر النايل سات لاستقبال القناة، عبر التردد التالي: 11476، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

كما يمكن أيضًا، استقبالها على قمر عرب سات، عبر التردد التالي: 12683، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

ما هو التشكيل المتوقع للرجاء في مواجهة شباب المحمدية؟

من المتوقع أن يعتمد جمال سلامي، المدير الفني للرجاء على تشكيلته المعتادة أمام شباب المحمدية، وسيلعب بطريقة 4/2/3/1، ومن المتوقع أن يغيب عبد الإله الحافيظي عن اللقاء، بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري، وجاء التشكيل المتوقع للرجاء على النحو التالي:

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور – مروان الهدهودي – سند الورفلي – عبد الجليل جبيرة.

زكريا الوردي – عمر العرجون.

محسن متولي – محمود بنحليب – سفيان رحيمي.

مالانجو.