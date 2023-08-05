موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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الرائد vs الإتحادالرائدالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة..

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يستعد الاتحاد لبداية مشواره في دوري روشن السعودي 2023-24، ويواجه الرائد في أولى مباريات الفريقين من المسابقة.

الاتحاد الذي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي، يبدأ حملته للدفاع عن لقبه، بكتيبة مدججة بالعديد من النجوم المميزين.

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ويسعى العميد لمصالحة جماهيره، عقب الخروج من كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال، على يد الهلال في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الإثنين 14 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الرائد والاتحاد على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الرائد - الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية		SSC
شاهد 		مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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101676 الأصوات