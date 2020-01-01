موعد مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الدحيل أمام التعاون في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة؟

على الرغم من فوز التعاون في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين في فبراير الماضي قبل توقف البطولة عدة أشهر بسبب جائحة كورونا إلا أن نادي الدحيل يحتل المركز الأول في المجموعة يليه نادي برسبوليس الإيراني ونادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث بينما يحتل الفريق السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة، حيث يمتلك لخويا ٩ نقاط ويمتلك كل من النادي الإيراني والإماراتي ٧ نقاط في حين يمتلك الفريق السعودي ٦ نقاط فقط.

كانت آخر لقاءات نادي لخويا في البطولة أمام نادي بوسبوليس وانتهت بفوز الفريق القطري بهدف واحد دون مقابل ويعد الفريق هو الأقرب حتى الآن للتأهل لدور ال ١٦، في حين تلقى التعاون هزيمة كبيرة في آخر لقاء له في البطولة بنتيجة ٦-٠ أمام نادي الشارقة وأصبح على الفريق الفوز بالمباراة القادمة للحصول على الثلاث نقاط ونيل فرصة للتأهل، الفريق القطري يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل، والفريق السعودي ليس لديه خيار إلا الفوز بالمباراة حتى يستمر في البطولة، وينتظر الجميع مباراة قوية بين الفريقين.

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ما هو موعد مباراة الدحيل والتعاون السعودي؟

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لقاء حماسي يجمع بين نادي الدحيل القطري ونادي التعاون السعودي على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والتعاون السعودي؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

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