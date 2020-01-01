موعد مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
على الرغم من فوز التعاون في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين في فبراير الماضي قبل توقف البطولة عدة أشهر بسبب جائحة كورونا إلا أن نادي الدحيل يحتل المركز الأول في المجموعة يليه نادي برسبوليس الإيراني ونادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث بينما يحتل الفريق السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة، حيث يمتلك لخويا ٩ نقاط ويمتلك كل من النادي الإيراني والإماراتي ٧ نقاط في حين يمتلك الفريق السعودي ٦ نقاط فقط.
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ما هو موعد مباراة الدحيل والتعاون السعودي؟
تشهد بطولة دوري أبطال آسيا في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لقاء حماسي يجمع بين نادي الدحيل القطري ونادي التعاون السعودي على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والتعاون السعودي؟
تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.
أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الدحيل - التعاون
|المدينة التعليمية بالريان
|الخميس 24 سبتمبر 2020،
7 صفر 1442،
20:00 الإمارات، 21:00 قطر والسعودية
|beIN SPORTS HD
الدوري والكأس