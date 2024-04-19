موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في الجولة 29 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 27 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - النصر السبت 27 أبريل 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC الأمير محمد بن فهد

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