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Al-Ittihad v Al-Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دوري روشن السعوديالأخدود v الاتحادالأخدودالاتحاد

تعرف على موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة موسم جديد من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الأولى للاتحاد، والتي يواجه فيها الخلود على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الخلود والاتحاد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الخلود والاتحاد عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC Extra 1 HD، بتعليق عبدالله الغامدي.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالتعليقالملعب
الخلود - الاتحادالسبت 24 أغسطس 2024،
19:10 السعودية ومصر		SSC Extra 1 HDشاهدعبدالله الغامدياستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025:

من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
خط الدفاعمعاذ فقيهي - سعد آل موسى - لويز فيليبي - فواز الصقور
خط الوسطعوض الناشري - فابينيو - حسام عوار
خط الهجومأحمد الغامدي - موسى ديابي - كريم بنزيما
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