موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة الحزم والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على التعاون بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

أما الحزم فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل جدول ترتيب الدوري، وسيطمح بكل تأكيد لتقيدم أفضل ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الحزم والهلال في الجولة 14 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والهلال في الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الحزم والهلال على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الحزم - الهلال السبت 25 نوفمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD

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مدينة الملك عبدالله الرياضية

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