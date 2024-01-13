تعرف. على موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة لحساب دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023 تجمع بين الجزائر وأنجولا في الجولة الأولى من البطولة.

محاربو الصحراء يطمحون في الدخول بأفضل شكل ممكن إلى المجموعة وتحقيق فوز جيد أمام خصم عنيد يعطي فكرة رائعة عن فريق المدرب جمال بلماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخب العربي..

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جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023

ما موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الإثنين 15 يناير 2024 على ملعب "بواكي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعلق على المباراة حفيظ دراجي، ويمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الجزائر - أنجولا الإثنين 15 يناير 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 بواكي حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - زين الدين بلعيد - عيسى ماندي - يوسف عطال

إسماعيل بن ناصر - فارس شايبي - سفيان فيغولي

يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني