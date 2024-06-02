تعرف على موعد مباراة البرتغال وفنلندا الودية 2024 والقنوات الناقلة...

يواصل المنتخب البرتغالي، استعداده للمشاركة في بطولة يورو 2024، والتي تنطلق منتصف شهر يونيو الحالي، وسيخوض مباراة ودية جديدة أمام فنلندا.

ويلعب المنتخب البرتغالي، في المجموعة السادسة والأخيرة من المجموعة، برفقة كل من تركيا، جورجيا، بالإضافة إلى منتخب التشيك.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وفنلندا الودية 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرتغال وفنلندا الودية 2024؟

موعد موعد مباراة البرتغال وفنلندا الودية 2024، هو الثلاثاء 4 يونيو 2024، على جوزيه ألفالادي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفنلندا الودية 2024؟

تذاع مباراة البرتغال وفنلندا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - فنلندا الثلاثاء 4 يونيو 2024،

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 جوزيه ألفالادي

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام فنلندنا في المباراة الودية 2024:

التشكيل: 4-3-3