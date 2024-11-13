تعرف على موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب البرتغال، نظيره البولندي ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد عشر نقاط جمعوها من 3 انتصارات وتعادل ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بولندا التي تحتل المركز الثالث بأربع نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة والتعادل في أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على ملعب دراجاو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال - بولندا الجمعة 15 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 دراجاو عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025