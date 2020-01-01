موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تبدأ لقاءات بطولة دوري الأمم الأوروبية ، وهي بطولة حديثة يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها استحداث إضافة طابع أكثر جدية على المواجهات الدولية الودية.

ستبدأ المنافسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 (مرحلة المجموعات) وفي يونيو 2021 نهائيات دوري الأمم.

وفي الجولة الأولى تلتقي البرتغال وكرواتيا وصيف كأس العالم 2018 من المجموعة ج على ستاد الدراجاو يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ميلاديًا الموافق 17 محرم 1442 هجريًا، الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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توج منتخب البرتغال باللقب العام الماضي، وغاب رونالدو عن الأدوار الأولى من المسابقة لكن نجم ريال مدريد الإسباني السابق عاد في الوقت المناسب، وسجل ثلاثية ليهدي بلاده الفوز على سويسرا 3-1 في نصف النهائي، ثم قاد جونزالو جيديش البرتغال إلى التتويج بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد أحرازه هدف ثمين في المباراة النهائية ضد منتخب هولندا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وبالتأكيد يضع كريستيانو أمام عينيه منح بلاده لقبا جديدًا هذا العام.

غادر المنتخب الكرواتي البطولة مبكرًا حيث لم تتأهل وخرجت من مرحلة المجموعات بعد أن فازت مباراة وتعادلت أخرى وخسرت مبارتين، لتصبح في المركز الثالث، وكان معها في نفس المجموعة منتخبي إنجلترا وأسبانيا ويبدو أن حظ كرواتيا في هذه البطولة يقع في مجموعات صعبة حيث وقعت هذا العام أيضًا في مجموعة نارية مع البرتغال وفرنسا والسويد.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة البرتغال وكرواتيا؟

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في كأس الأمم الأوروبية هو يوم السبت 5 سبتمبر 2020، الموافق 17 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة البرتغال وكرواتيا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة البرتغال - كرواتيا ملعب دراجاو السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD

قائمة منتخب البرتغال في دوري أمم أوروبا

النجم كريستيانو رونالدو متواجد على رأس قائمة منتخب البرتغال التي ستواجه كرواتيا، لكن سيغيب بعض اللاعبين الآخرين.

خرج من القائمة وريكاردو بيريرا لاعب نادي ليستر سيتي، ويغيب أيضًا جواو ماريو وكارفاليو ورافا سيلفا.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا.

روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا. الدفاع: بيبي - جوزيه فونتي - رافائيل جيريرو - روبين دياس - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - ماريو روي - دومينجوس دوارتي.

بيبي - جوزيه فونتي - رافائيل جيريرو - روبين دياس - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - ماريو روي - دومينجوس دوارتي. الوسط: جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - دانيلو بيريرا - أندريه جوميش - برونو فيرنانديس - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا.

جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - دانيلو بيريرا - أندريه جوميش - برونو فيرنانديس - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا. الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندريه سيلفا - جونسالو جيديش - جواو فليكس - ديوجو جوتا - ترينكاو.

𝐃𝐢𝐚 𝟐! ✌️ Vê o treino desta manhã! 📸 #TodosPortugal



🏆 Liga das Nações

🇵🇹🆚🇭🇷

📅 05/09 às 19h45



𝐃𝐚𝐲 𝟐! ✌️ Here's this morning training session! 📸 #TeamPortugal pic.twitter.com/9BHrqjIdlr — (@selecaoportugal) September 1, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

سيبدأ باتريسيو في حراسة مرمى منتخب البرتغال، وسيتواجد في الدفاع جيريرو ودياس وبيبي وكانسيلو، وفي الوسط بيريرا وفيرنانديس وسيلفا وموتينو وجيديش، وسيكون رونالدو هو المهاجم الوحيد.

التشكيل | 4-1-4-1

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - روبين دياس - بيبي - جواو كانسيلو

دانيلو بيريرا

جونسالو جيديش - جواو موتينيو - برونو فيرنانديس - بيرناردو سيلفا

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا

يغيب عن قائمة منتخب كرواتيا نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ومتوسط ميدان برشلونة المنتقل حديثًا لإشبيلية إيفان راكيتيتش.

التشكيل | 4-2-3-1

دومينيك ليفاكوفيتش

بورنا باريشيتش - دوماجوي فيدا - ديان لوفرين - تين يدفاي

مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش

إيفان بيريشيتش - نيكولا فلاشيتش - أنتي ريبيتش

برونو بيتكوفيتش