تعرف على موعد مباراة البرتغال والسويد الودية، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

يحظى منتخب البرتغال بشعبية كبيرة بين أوساط مشجعي كرة القدم، خاصة في العقود الآخيرة، ولا شك في أن ظهور نجوم كثيرة حملت الشعار والجنسية البرتغالية كانت سبباً لعشق الكثير لهذا المنتخب الذي أصبح من المنتخبات القوية في أوروبا والعالم أجمع.

ويدخل المنتخب البرتغالي هذه المباراة ضمن استعداداته لخوض لقاءات اليورو القادم الذي يبدأ رحلته فيها في شهر يونيو، ولن تكون هذه المباراة ضد السويد هي اللقاء الودي الآخير، حيث عد المنتخب أكثر من لقاء ودي للتأكد من جاهزية الفريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال والسويد الودية، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

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ما موعد مباراة البرتغال والسويد الودية؟

تقام مباراة البرتغال والسويد الودية يوم الخميس 21 مارس 2024 على ملعب أفونسو هنريكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال والسويد الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة استعداداً ليورو 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا ستجد مباراة البرتغال والسويد على شاشتها.

متابعو المباريات عبر البث المباشر سيجدون المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - السويد الخميس 21 مارس 2024

22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 2 أفونسو هنريكيس

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التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال في مواجهة منتخب السويد

من المتوقع أن يدخل المدرب روبيرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3