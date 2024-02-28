"جائع دائمًا" .. تصريح مفاجئ من مدرب البرتغال بشأن كريستيانو رونالدو قبل يورو 2024

مدرب منتخب البرتغال يتحدث عن حظوظه في يورو 2024

خرج روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بتصريح مفاجئ بشأن النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وذلك قبل بطولة يورو 2024.

وقال مارتينيز خلال تصريحات لقناة "RTVE": "لقد عملت مع الكثيرين، ولكن ما يُميز كريستيانو هو الحاجة إلى الاستعداد بشكل دائم ليكون الأفضل، فهو دائمًا جائع لتحقيق الإنجازات ولا يشبع أبدًا".

وتحول مدرب البرتغال للحديث عن بطولة يورو 2024، حيث قال: "لقد توجنا بالفعل مرة واحدة باللقب، ونحن محظوظون لأننا قادرون على اللعب مع 4 أجيال، والبطولة ستكون صعبة للغاية".

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روبرتو واصل: "منتخب فرنسا يُنتج لاعبين بحجم لا تستطيع أي دولة إنتاجه، وإنجلترا تمتلك مدرب خلق ثقافة رائعة داخل الفريق، وبلجيكا لديها جيل تنافسي للغاية".

وأنهى مدرب البرتغال تصريحاته قائلًا: "لا يمكنك استبعاد منتخب إيطاليا ضمن المرشحين للتتويج باليورو، وعلى الرغم من أن منتخب ألمانيا يمر بمرحلة صعبة، إلا أن البطولة ستقام على أرضه وقد يحسمون اللقب لصالحهم".