موعد مباراة البرتغال والسويد في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تُستأنف فعاليات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمها الجديد، وضمن منافسات المجموعة الثالثة يلتقي منتخب البرتغال الفائز بالبطولة في نسختها الماضية مع منتخب السويد يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، وتقام المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

لعب كلاً من المنتخبين مباراة وحيدة هذا الموسم، حامل اللقب التقى بمنتخب كرواتيا، وتمكن من الفوز بأربع أهداف مقابل هدف واحد، أحرز أهداف المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو، ديوجو جوتا، جواو فيليكس، أندريه سيلفا.

وهدف المنتخب الكرواتي الوحيد أحرزه اللاعب برونو بيتكوفيتش، ليكون بذلك منتخب البرتغال صاحب أكبر نتيجة و أكبر رصيد من الأهداف في البطولة حتى الآن، وهو على رأس المجموعة يليه المنتخب الفرنسي، ويعتبر المنتخب البرتغالي منافس قوي وصعب، ويسعى لحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي.

المنتخب السويدي خاض مباراة واحدة أيضاً حتى الآن، حيث إلتقى مع منتخب فرنسا، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف واحد مقابل لاشيء، حيث أحرز اللاعب كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وفي الموسم الماضي من البطولة صعد منتخب السويد من دور المجموعات على رأس مجموعته والتي جمعته مع روسيا وتركيا، ولكن هذا الموسم يقع في مجموعة واحدة مع البرتغال وفرنسا وكرواتيا وتعد مجموعة صعبة، ولكنه يسعى للتأهل رغم الهزيمة في أولى مبارياته، لايمكن أن ننكر أنه منتخب قوي وقادر على المنافسة، كما أن منافسات كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، ودائماً ماتكون مليئة بالمفاجآت.

لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال وكرواتيا؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة البرتغال ضد السويد في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة البرتغال والسويد في كأس الأمم الأوروبية هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة البرتغال والسويد.

النجم كريستيانو رونالدو متواجد على رأس قائمة منتخب البرتغال التي ستواجه كرواتيا، لكن سيغيب بعض اللاعبين الآخرين.

خرج من القائمة وريكاردو بيريرا لاعب نادي ليستر سيتي، ويغيب أيضًا جواو ماريو وكارفاليو ورافا سيلفا.

Já tínhamos saudades e voltámos em forma! 🤩 4 golos, 3 pontos e muito futebol! #VamosTodos #VamosComTudo



We missed this and we came back in style! 🤩 4 goals, 3 points and plenty of good ol' football! #TeamPortugal pic.twitter.com/CKIOLpkQu4