موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة البرازيل وبيرو في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة...

يستعد منتخب البرازيل لخوض الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستقبل فيها منتخب تشيلي خارج الديار.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة وهو في المركز الرابع من التصفيات برصيد 13 نقاط، بواقع 4 انتصارات وتعادل و4 هزائم، ويحتاج للسير بوتيرة أفضل للتأهل دون عناء.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وبيرو في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في ملعب أرينا بي آر بي ماني جارينشا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ربع صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة البرازيل وبيرو عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - بيرو الأربعاء 16 أكتوبر 2024

03:45 السعودية ومصر SSC Sports HD أرينا بي آر بي ماني جارينشا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام بيرو في تصفيات كاس العالم 2026

التشكيل: 4-3-3