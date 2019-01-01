موعد مباراة البرازيل ضد بيرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب البرازيل القادمة ضد منتخب بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين

محمد مصطفي

يستضيف استاد ماراكانا مباراة قوية تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو، وذلك في نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الأحد القادم 7 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1440 هجرياً.

وصل منتخب راقصي السامبا إلى نهائي الكوبا أمريكا بعد فوز صعب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد فى نصف النهائي، حيث نجح المنتخب البرازيلي فى التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

تأهل منتخب بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التشيلي بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا دو جريميو، حيث نجح المنتخب البيروفى فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة كأفضل ثالث بعد خساراة منتخب باراجواى أمام المنتخب الكولومبى وفوز المنتخب الأرجنتينى على قطر، واستطاع ان يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التى يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.

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موعد مباراة البرازيل ضد بيرو والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل - بيرو استاد ماراكانا الأحد 7 يوليو 2019،

4 ذو القعدة 1440،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل المركز قائمة منتخب البرازيل حراسة المرمى أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس. الدفاع تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس. الوسط كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا الهجوم دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي قبل نهائي كوبا أمريكا باستثناء الثنائي نيمار وويليان بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

TAMO JUNTO NA FINAL!



Já viu os bastidores da classificação da #SeleçãoBrasileira contra a Argentina? Só clicar >> https://t.co/7fXfns9f7T pic.twitter.com/Xy2gXjZ9TM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2019

سيدخل المدرب تشيتشي هذه المواجهة بالتشكيل المثالي، وسيكون تياجو سيلفا شريك ماركينيوس في قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وخلفه الثلاثي الخطير إيفرتون، فيليبي كوتينيو وجابرييل جيسوس.

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

كاسيميرو - أرثر

إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس

روبرتو فيرمينو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بيرو المركز قائمة منتخب بيرو حراسة المرمى بيدرو جاليسي، خوسيه كارفالو، كارلوس كاسيدا. الدفاع لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، كارلوس زامبرانو، ميجيل تراوكو، ألدو كورزو، ألكسندر كالينز، ميجيل أرواخو، أندرسون سانتاماريا، لويس أبراهام، ماركوس لوبيز، جيانفرانكو شافيز. الوسط يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا، جوسيبمير بالون، إديسون فلوريس، ريناتو تابيا، باولو هورتادو، بيدرو أكوينو، كريستيان بينافينتي، جويل سانشيز، كريستوفر جونزاليز، وايلدر كارتاجينا، هوراسيو كالكاتيرا، أرماندو الفاجيمي، أليكسيس أرياس، ليوناردو موفلين، جيسوس بريتل. الهجوم جيفرسون فارفان، باولو جيريرو، أندريه كاريو، راؤول رويدياز، خوسيه يوردي رينا، أندي بولو، لويز دا سيلفا، جابريل كوستا، كيفين كيفيدو.

لن يفتقد منتخب بيرو أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام المنتخب البرازيلي، وستكون جميع أسلحة المدرب ريكاردو جاريكا جاهزة لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ منتخب بيرو.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، ففي خط الدفاع سيتواجد كارلوس زامبرانو بجانب لويس أبرام في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم منتخب بيرو في هذا اللقاء باولو جيريرو.

التشكيل | 4-2-3-1