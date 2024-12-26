تعرف على موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل البحرينيون المباراة كتحصيل حاصل إذ ضمنوا التأهل في صدارة المجموعة، بينما خرج اليمن من كل الحسابات ويسعى للتمثيل المشرف في آخر مباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين واليمن في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس ودبي الرياضية وSSC.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب البحرين - اليمن السبت 28 ديسمبر 2024،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات SSC 4 HD خالد المديفر جابر مبارك الحمد الصباح محمد حسين دبي الرياضية أحمد الشحي الكأس 2 سمير المعيرفي عمان مباشر محمد البلوشي البحرين الرياضية HD 1 علي حسن مرايا 2 عبد الحميد الجسمي

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2 حراسة المرمى إبراهيم لطف الله خط الدفاع حمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي خط الوسط علي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان خط الهجوم محمد مرهون - مهدي عبد الجبار

تشكيل اليمن المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-