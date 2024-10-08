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التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026
أحمد مجدي

موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الإمارات العربية المتحدة v كوريا الشماليةالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسياالإمارات العربية المتحدةكوريا الشمالية

تعرف على موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الإمارات، نظيره الكوري الشمالي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويحتل الأبيض المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة جمعها من فوز وهزيمة ويطمح لتحقيق الانتصار الثانية في المرحلة الختامية على الكوري الشمالي الذي يحتل المركز الرابع بنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 7 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الإمارات - كوريا الشماليةالخميس 10 أكتوبر 2024
19:00 قطر والسعودية، 20:00 الإمارات		الكاس 7
beIN SPORTS HD 5		هزاع بن زايد

سمير المعيرفي
علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

التشكيل|4-5-1
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاععبدالله إدريس - خليفة الحمادي - كوامي كويدو - خالد الظنحاني
خط الوسطيحيى نادر - ماكينزي هانت - يحيى الغساني - عبد الله حمد - طحنون الزعابي
خط الهجومكايو كانيدو
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