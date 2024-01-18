موعد مباراة الإمارات القادمة ضد إيران في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيران والإمارات في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ستاد المدينة التعليمية، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب الإمارات ، ومنتخب إيران، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا 2023.

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ويلعب المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة من المسابقة رفقة كل من هونج كونج، وفلسطين، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني.

ونجح المنتخب الإماراتي في الفوز على هونج كونج في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل مع نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية بهدف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام إيران، لحسم التأهل للدور القادم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وإيران من دور مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023 هو الثلاثاء 23 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب إيران في كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإمارات - إيران الثلاثاء 23 يناير 2024،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد المدينة التعليمية

تشكيل الإمارات المتوقع ضد إيران في كأس آسيا 2023:

التشكيل| 4-2-3-1

خالد عيسى

خالد الطنخاني – زايد سلطان – بدر ناصر – عبد الله إدريس

عبد الله رمضان – يحيى نادر

فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

سلطان عادل

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