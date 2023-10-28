تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 ضد صن داونز والقنوات الناقلة

يستمر النادي الأهلي المصري في سعيه خلف كل الألقاب الممكنة حين يحل موعد كروي جديد له في المسابقات الإفريقية.

هذه المرة وبعد أن أقصى سيمبا التنزاني بصعوبة بالغة من الدور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي لكرة القدم، يواجه الفائز من نادي صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، والذي لم يكن سوى الفريق الجنوب إفريقي المتمرس.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في دوري السوبر ليج الإفريقي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة صن داونز والأهلي في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

موعد مباراة صن داونز والأهلي في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 هو يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة صن داونز والأهلي في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

تذاع مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 على قنوات أون تايم سبورتس المصرية والمغربية الرياضية المغربية، وكل من قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية وشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق حسابات كورة بلس على مواقع التواصل أو عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب صن داونز - الأهلي الأحد 29 أكتوبر 2023 أون تايم سبورتس

أبو ظبي الرياضية

beIN Sports لوفتوس فيرسفيلد

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات