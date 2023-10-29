موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 ضد صن داونز في الإياب والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة حاسمة ومصيرية في بطولة دوري السوبر الإفريقي حينما يواجه صن دوانز في مباراة الإياب في نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي خسر في جنوب إفريقيا بهدف نظيف وهو ما يمنحه الأمل للعودة والفوز والوصول لأول نهائي في البطولة الجديدة.

المتأهل من مواجهة الأهلي وصن داونز سوف يلعب ضد الفائز من الوداد والترجي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة صن داونز والأهلي في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

موعد مباراة صن داونز والأهلي في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي هو يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة صن داونز والأهلي في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

تذاع مباريات دوري السوبر الإفريقي 2023 على قنوات أون تايم سبورتس المصرية والمغربية الرياضية المغربية، وكل من قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية وشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق حسابات beIN Sports على مواقع التواصل أو عبر تطبيق شاهد.