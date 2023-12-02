موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف النادي الأهلي المصري، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

الأهلي استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج الديار ليتواجد في الصدارة.

على الجانب الآخر افتتح شباب بلوزداد مبارياته بفوز على يانج أفريكانز، قبل أن يخسر من ميدياما بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الجمعة 8 ديسمبر 2023، على ملعب القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 6 لنقل مباريات التشامبيونزليج الإفريقي بما فيها لقاء الأهلي وشباب بلوزداد.