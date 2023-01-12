موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدور نصف النهائي من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة....

يستقبل ستاد القاهرة الدولي ، مباراة هامة وقوية تجمع بين نادي الأهلي أمام نظيره سموحة، وذلك في دور نصف النهائي من كأس مصر 2022.

الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على المقاولون العرب في ربع النهائي، كما أطاح بمصر المقاصة في دور الـ 16 بالمصري بالسلوم في دور الـ32.

أما سموحة فأطاح بمنتخب السويس ليضرب موعدًا مع الأهلي في نصف النهائي.

جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة هو يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.