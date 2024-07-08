موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي المؤجلة ضد بيراميدز في الجولة الـ 14 الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد القاهرة مباراة قوية ومثيرة ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن المباريات المؤجلة للأسبوع الـ 14 من الدوري المصري 2023-2024.

الأهلي يريد العودة بقوة إلى تحقيق لقب الدوري المصري بعدما سار في مسار تصاعدي منذ تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا، ويدخل المباراة منتشًا بقوزه الأخير على طلائع الجيش.

بينما بيراميدز، متصدر الترتيب سيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب خطوة أخرى في طريقة نحو تحقيق اول لقب له.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 12 يوليو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024

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