موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على ملعب ملعب تي. بي. مازيمبي,

الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد إقصاء سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي منتصرًا في الذهاب بهدف نظيف وفي الإياب بثنائية.

أما مازيمبي، فأطاح بفريق بترو أتلتيكو رغم التعادل السلبي على أرضه ذهابًا، لكن انتصر خارج الأرض بثنائية لهدف.

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ويرغب المارد الأحمر في القتال لأجل حصد اللقب للمرة الثانية عشر في مسيرته والثانية على التوالي بعد حصد اللقب الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب مازيمبي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ويتم نقل المواجهات عادة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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