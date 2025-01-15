موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي ولو أن الصدارة تبدو تتراوح بين الهلال والاتحاد لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله كاملة.

في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتفاق فريق الأهلي، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الحادي عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتفاق والأهلي في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 20 يناير 2025 على ملعب نادي الاتفاق.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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