موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الأهلي لمواصلة الاقتراب من مراكز المنافسة على لقب دوري روشن السعودي ولو أن المنافسة باتت كبيرة بشكل أكثر بين الاتحاد والهلال لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله.
في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الخلود فريق الأهلي، وسط أهداف أخرى تمامًا لأصحاب الأرض الذين يريدون الفكاك من مراكز الهبوط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخلود والأهلي في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخلود والأهلي على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الخلود - الأهلي
|الأربعاء 15 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة