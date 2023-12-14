موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة قوية تجمع بين الحزم والأهلي، في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الأهلي يطمح في مواصلة مطاردة الهلال والنصر في مقدمة دوري روشن الذي عاد إليه بعد موسم مفاجئ في دوري يلو.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الحزم والأهلي في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الحزم - الأهلي الجمعة 22 ديسمبر 2023

18:00 السعودية

17:00 مصر SSC

شاهد مدينة الملك عبد الله الرياضية

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