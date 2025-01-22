موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري 2024-2025 في مباراة تجمع الفريقين بينهما على ستاد السلام.

الأهلي يدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره التي ترى فريقها يقدم أداء مترنحًا للغاية في الآونة الأخيرة، يريد الفوز على وصيف العام الماضي ومواصلة مشواره في رحلة الحفاظ على لقبه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الأحد 26 يناير 2025 على ستاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.