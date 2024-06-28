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Al Ahly fans 2024Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما كسب العديد من النقاط من المؤجلات آخرها أمام فاركو 2-1.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
طلائع الجيش - الأهلي الإثنين 1 يوليو 2024
20:00 مصر والسعودية		ONTIME SPORTSجهاز الرياضة العسكري
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