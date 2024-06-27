موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي نظيره فاركو في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين
الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الموعد السابق لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 28 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - فاركو
|الجمعة 28 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية
|ONTIME SPORTS
|القاهرة
التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 2023-2024
من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|مصطفى شوبير
|خط الدفاع
|عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد
|خط الوسط
|عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة
|خط الهجوم
|حسين الشحات - رضا سليم - أنتوني موديست