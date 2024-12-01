موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 ضد أورلاندو بيراتس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره أورلاندو بيراتس في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على ملعب أورلاندو.

الأهلي دخل بقوة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى بنتيجة 4-2 ليؤكد رغبته في الاحتفاظ باللقب.

ولن تكون سهلة أمام عملاق جنوب إفريقيا والذي نجح في الفوز بالمباراة الأولى أمام شباب بلوزداد بهدفين لهدف ليمتلك نفس الرصيد من النقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة أورلاندو بيراتس والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم السبت 7 ديسمبر 2024 على ملعب أورلاندو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو بيراتس والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة أورلاندو بيراتس والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة أورلاندو بيراتس والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.