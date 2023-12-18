موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني لتحديد المركزين الثالث والرابع كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

خرج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي.

ويدخل الأهلي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، بهدف مصالحة الجماهير، وتقديم ميدالية برونزية لهم على أقل تقدير.

وخسر الفريق الياباني وبطل آسيا أوراوا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ليضرب موعدًا مع الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أوراوا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي وأوراوا لتحديد المركزين الثالث والرابع كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023؟

تملك شركة الرياضة السعودية SSC حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة اللقاء من خلال تطبيق شاهد