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التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
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جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
بلال محمد

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الأرجنتين v بيروالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالأرجنتينبيرو

تعرف. على موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب بيرو، في آخر مباريات التانجو على ملعبهم لعام 2024.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 22 نقطة، بواقع 7 انتصارات وتعادل وثلاث هزائم، ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء، ومصالحة الجماهير في آخر ظهور بالعام، بعد الخسارة الأخيرة أمام باراجواي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في ملعب لا بومبونيرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة الأرجنتين وبيرو عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الأرجنتين - بيروالأربعاء 20 نوفمبر 2024،
02:00 مصر، 03:00 السعودية		SSC Sports1 HDلا بومبونيراحماد العنزي

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام بيرو في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىإيميليانو مارتينيز
خط الدفاعناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو
خط الوسطرودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز
خط الهجومخوليان ألفاريز - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز
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