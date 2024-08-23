موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة موسم جديد من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الأولى للهلال، والتي يواجه فيها الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأخدود والهلال في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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Shahid

ما موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الأخدود والهلال عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD، بتعليق عيسى الحربين.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب الأخدود - الهلال السبت 24 أغسطس 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD شاهد عيسى الحربين مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025:

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-