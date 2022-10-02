موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة السادسة من روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الاتفاق والهلال، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

"الزعيم" يدخل المباراة بعد أن تلقى الهزيمة الأولى في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، بعد السقوط أمام التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويملك الهلال في رصيده 12 نقطة من خمس مباريات، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح على التوالي، ثم حقق فوزًا عريضًا على الوحدة بثلاثية نظيفة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الشباب المتصدر.

أما الاتفاق، فقد اكتفى بالتعادل أمام الوحدة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليواصل سلسلة النتائج المتذبذبة منذ بداية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ويملك الاتفاق في رصيده خمس نقاط فقط من فوز وتعادلين وهزيمتين، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 6 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

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Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.