موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الوحدة في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، والقنوات الناقلة..

يستعد الاتحاد لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على الوحدة يوم الخميس، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

الوحدة ورغم ما عاناه من بداية سيئة للموسم، لكنه تمكن من تحقيق فوز في الجولة الأخيرة من الدوري على حساب الهلال من شأنه أن يرفع من الروح المعنوية كثيرًا قبل مواجهة العميد.

الاتحاد بدوره يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويعيش حالة مميزة مع مدربه فابيو كاريلي باقترابه من الصدارة وسلسلة اللا هزيمة الممتدة منذ شهر أكتوبر على كافة الأصعدة.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والوحدة وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة هو الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، الموافق 2 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والثلث مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والوحدة عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الاتحاد الخميس 17 ديسمبر 2020،

2 جمادى الأول 1442،

20:20 السعودية، 19:20 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/uZfYysHA89 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 14, 2020

التشكيل | 4-4-2

مارسيلو جروهي

سعود عبد الحميد - زياد الصحفي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

عبد العزيز البيشي - برونو هنريكي - عبد الإله المالكي - جاري رودريجز

رومارينيو - اليكساندر بريوفيتش

التشكيل المتوقع للوحدة

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيفو فييرا على التشكيل الآتي: