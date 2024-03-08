تعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

مباراة هامة كلًا من الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

أتت نتيجة المباراة الأولى في أعقاب الفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد بالذات في الدوري السعودي بنتيجة 3-1 في معترك قوي، إيجابية أيضًا بالنسبة لللزعيم، حيث فاز رفاق سالم الدوسري على ملعب المملكة أرينا بهدفين نظيفين.

بينما ستقام المباراة الثانية بعدها بأسبوع وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة يوم الثاني عشر من مارس 2024 وسيوافق يوم الثلاثاء أيضًا.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تقام مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر..

ما القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد أو كلاسيكو السعودية في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

وداخل السعودية ستكون الفرصة مواتية لجمهور الفريقين للاستمتاع بالمباراة عن طريق شبكة قنوات SSC بتعليق رؤوف خليف.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الاتحاد - الهلال الثلاثاء 12 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD الجوهرة المشعة عصام الشوالي

رؤوف خليف

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع أحمد حجازي - حسن كادش - سعد آل موسى خط الوسط فواز الصقور - نجولو كانتي - فيصل الغامدي - فابينيو - زكريا هوساوي خط الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد خط الوسط محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش خط الهجوم سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 150 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 65 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

التقى الفريقان من قبل 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثماني مباريات في البطولات القارية، فاز الاتحاد في أربعة منهم، بينما فاز الموج الأزرق في ثلاثة، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في البطولات القارية؟

سبق وأن التقى الفريقان في خمس مواجهات بالبطولات الآسيوية المختلفة، وكانت البداية في 2001، في بطولة الأندية الآسيوية وفيها فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم تجدد اللقاء من جديد في دوري أبطال آسيا 2011، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التقى الكبيران بعد ذلك في البطولات القارية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وحسم الهلال مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما المواجهة الخامسة فكانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 وفاز الهلال بثنائية نظيفة.

الموسم الذهاب الإياب الدور 2000-2001 الاتحاد 2 - الهلال 0 - دور المجموعات 2011 الاتحاد 3 - الهلال 1 - دور الـ 16 2019 الاتحاد 0 - الهلال 0 الهلال 3 - الاتحاد 1 ربع النهائي 2024 الهلال 2 - الاتحاد 0 الاتحاد - الهلال ربع النهائي

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

سبق وأن ذكرنا أن الاتحاد والهلال تقابلا 104 مرات في الدوري السعودي، وكانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976 وحينها فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد في 29 مباراة، بينما فاز الهلال 48 مرة، وحسم التعادل 28 مباراة.

وبداية من انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-09، تواجه الفريقان في 29 مباراة، كانت النتيجة الأكبر فيهم لصالح الهلال عندما فاز بخمسة أهداف دون رد.

وفيما يلي جدول موضح نتائج مباريات الفريقين، بالتفصيل بداية من انطلاق دوري المحترفين السعودي...

الموسم نتيجة الدور الأول نتيجة الدور الثاني 2008-09 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 2 - الهلال 1 2009-10 الاتحاد 0 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 1 2010-11 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 0 2011-12 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 1 2012-13 الاتحاد 1 - الهلال 2 الاتحاد 2 - الهلال 4 2013-14 الاتحاد 2 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 2 2014-15 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 3 2015-16 الاتحاد 4 - الهلال 3 الاتحاد 1 - الهلال 0 2016-17 الاتحاد 2 - الهلال 0 الاتحاد 1 - الهلال 3 2017-18 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 1 - الهلال 1 2018-19 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 2 2019-20 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 1 2020-21 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 0 2021-22 الاتحاد 1 - الهلال 2 الاتحاد 1 - الهلال 3 2022-23 الاتحاد 0-1 الهلال الهلال 2-2 الاتحاد 2023-24 الاتحاد 3-4 الهلال الهلال 3 - 1 الاتحاد

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أول مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في مايو 2015 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

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