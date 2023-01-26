موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر 2023، والقنوات الناقلة، وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل استاد الملك فهد الدولي، مباراة كبيرة ومنتظرة، والتي تجمع بين الفيحاء والاتحاد، ضمن نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

الاتحاد يقدم في الفترة الأخيرة مستويات مميزة، تحت قيادة مدربه نونو سانتو، ويسعى لتكليل تلك المستويات بالفوز ببطولة، خاصة بعدما نجح في الفوز على النصر بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

أما الفيحاء والذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد مصالحة جماهيره على تراجع مستواه في الدوري، وبدأ بالفعل في مشواره لمعانقة اللقب الغالي بإقصاء الهلال، من نصف النهائي بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو الأحد 29 يناير 2023، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - الاتحاد الأحد 29 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC،

شاهد VIP استاد الملك فهد الدولي

من هم أبطال السوبر السعودي عبر التاريخ؟

الهلال يتربع على قمة الفائزين بلقب السوبر السعودي، تحت مسماه الجديد بثلاثة ألقاب ويأتي خلفه النصر بلقبين.

الفريق عدد مرات الفوز الهلال 3 (2015، 2018، 2021) النصر 2 (2019، 2020) الفتح 1 (2013) الشباب 1 (2014) الأهلي 1 (2016)

Shahid