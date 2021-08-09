موعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الفيحاء في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري السعودي، وذلك في ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

كان الموسم الماضي للاتحاد جيدًا، حيث عاد النادي من جديد لمقدمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ونجح في الحصول على المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن الشباب الذي حصل على المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن الهلال الذي فاز باللقب.

أما نادي الفيحاء، فهو أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، حيث حصل على المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي برصيد 81 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الحزم الذي فاز باللقب.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد؟

موعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد هو يوم الأربعاء القادم 11 أغسطس 2021، الموافق 3 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيحاء - الاتحاد الأربعاء 11 أغسطس 2021،

3 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC مدينة الملك سلمان الرياضية

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

يغيب عن الاتحاد في مباراة الفيحاء المدافع زياد الصحفي للإصابة، كذلك الظهير الأيمن سعود عبد الحميد الذي لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن، ولن يشارك أيضًا الوافد الجديد إيجور كورونادو بسبب مشكلة الكفاءة المالية.

أعضاء الفريق الكروي الأول يجرون المسحة الطبية الاحترازية 📸 pic.twitter.com/URTJRkRqne — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 9, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

برونو هنريكي - كريم الأحمدي

جاري رودريجيز - فهد المولد - عبد العزيز البيشي

رومارينيو