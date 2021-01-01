موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الاتحاد نظيره الفتح بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة، في مباراة ستقوم بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صدمة كبيرة كانت الهزيمة التي مُنيّ بها العميد على يد الاتفاق في الجولة الماضية، والتي جمدت رصيدهم عند النقطة الخامسة والعشرين بالمركز الخامس ليبتعدوا بذلك خطوة عن مراكز الصدارة.

سيدخل الاتحاد مباراة الفتح وعينه على الانتصار ولا شيء غيره، فما بين تعويض الجماهير عن السقوط المفاجئ في الدمام، وما بين عدم الابتعاد كثيرًا عن حلم إعادة درع الدوري إلى جدة بعد طول غياب.

الفتح بدوره يُعاني الأمرين كثيرًا في الآونة الأخيرة، فبعد الفوز في أول مباراة بعام 2021 فشل في الفوز بكافة مبارياته التالية، وكان آخرها الهزيمة على الرائد بهدفين نظيفين.

يحتل الفتح حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة ويبتعد فقط بنقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط، مما قد يصعب مهمة أصحاب الأرض، كون الضيوف سيقاتلون من أجل الخروج ولو بنقطة تحسن من موقفهم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والفتح وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو الخميس الموافق 4 فبراير 2021، الموافق 22 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفتح الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الخميس 4 فبراير 2021،

22 جمادى الآخر 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

الفريق الكروي الأول يواصل التحضير 📸https://t.co/AeEacljMtI pic.twitter.com/hcaLfvln98 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 31, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

برونو هنريكي - كريم الأحمدي

جاري رودريجيز - فهد المولد - عبد الرحمن العبود

رومارينيو

التشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يعتمد المدرب ناصيف البياوي على التشكيل الآتي:

#الفتح يواصل تدريباته وسط حضور إداري وشرفي كبير. pic.twitter.com/NVxXM8Hi4l — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 1, 2021